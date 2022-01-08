Занимаюсь благотворительностью (детская онкология, донорство костного мозга), работаю управялющей заведений (могу поговорить о бизнесе), увлекаюсь медициной (студентка меда), люблю путешествовать (в другие города и страны, а также по пригородам или просто гулять по интересеым местам своего города)

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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