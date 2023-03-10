Санкт-Петербург
Профиль пользователя nolly

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фото #2 пользователя nolly

О себе

Люблю кататься на велике, но не катаюсь потому что негде и не с кем.
Люблю играть в настолки (боевые маги, манч, днд), но не играю потому что негде и не с кем.
Люблю фоткать на пленку, но…ну вы поняли, короче

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

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