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Санкт-Петербург
недавно переехала в СПБ
Санкт-Петербург
Профиль пользователя nlo_0
О себе
недавно переехала в СПБ
люблю гулять, возможно общение только в соцках
люблю мемы
хочу поймать общий вайб
люблю батониться, курить и пить пиво
не люблю детей и негров
профессионально занимаюсь прокрастинацией
не знаю кто я в этой жизни, но чувствую себя крутой
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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