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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nlo_0

фото пользователя nlo_0

О себе

недавно переехала в СПБ
люблю гулять, возможно общение только в соцках
люблю мемы
хочу поймать общий вайб
люблю батониться, курить и пить пиво
не люблю детей и негров
профессионально занимаюсь прокрастинацией
не знаю кто я в этой жизни, но чувствую себя крутой

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

хочу словить общий вайб, поделиться любимыми мемами и фото

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 106 участников

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