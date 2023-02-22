О себе

недавно переехала в СПБ

люблю гулять, возможно общение только в соцках

люблю мемы

хочу поймать общий вайб

люблю батониться, курить и пить пиво

не люблю детей и негров

профессионально занимаюсь прокрастинацией

не знаю кто я в этой жизни, но чувствую себя крутой