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Санкт-Петербург
Профиль пользователя NLMVD

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О себе

Очень люблю спорт, в летний период бегаю и работаю со своим весом. Люблю читать, в основном психологию, художественная литература тоже проскакивает!
Изучаю «програмирование», если конкретнее то Frontend.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
маленькое фото пользователя Varyyyyaa
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым друзьям ))
маленькое фото пользователя MariyaS
Санкт-Петербург → Другое
Так же за прогулки
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