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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nins

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О себе

Работаю в найме, но хочу уволиться и потихонечку начинаю работать графическим дизайнером. Люблю читать книги, слушать аудиокниги и подкасты, очень люблю переписываться и болтать о разном)
Ищу родственную душу на многочасовые разговоры 💞

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

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Участие в других событиях

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Хочу найти подругу/подруг

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Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

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Ищу ленивую подружку 😄🌸

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РАЙАН ГОСЛИНГ райан гослинг

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собрать компанию для вечеринок

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Хочу найти родственную душу!!

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