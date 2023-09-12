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Санкт-Петербург
Работаю в найме, но хочу уволиться и потихонечку начинаю работать графическим дизайнером. Люблю читать книги, слушать аудиокниги и подкасты, очень люблю переписываться и болтать о разном)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nins
О себе
Работаю в найме, но хочу уволиться и потихонечку начинаю работать графическим дизайнером. Люблю читать книги, слушать аудиокниги и подкасты, очень люблю переписываться и болтать о разном)
Ищу родственную душу на многочасовые разговоры 💞
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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