Санкт-Петербург

Профиль пользователя Nins

О себе Работаю в найме, но хочу уволиться и потихонечку начинаю работать графическим дизайнером. Люблю читать книги, слушать аудиокниги и подкасты, очень люблю переписываться и болтать о разном)

Ищу родственную душу на многочасовые разговоры 💞

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