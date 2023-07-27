Недавно переехала, поэтому активно исследую город - в основном, пешком, ибо велик и самокат плохо освоены. Обожаю старые дома!!! Люблю блуждать без маршрута, наугад выискивая конечную цель и выбирая ту дорожку, которая больше нравится. Люблю заблуждаться - так находятся необычные, малоизвестные места. Люблю исследовать и новые заведения. В городе пока почти нигде не была. Люблю и просто уютненько посидеть за чашкой чая в знакомом месте и поболтать. В целом, я за любой движ, кроме голодовки. Театры, концерты, клубы, музеи, кино, выставки, мастер-классы, лекции - всё возможно. Из наиболее активных увлечений сейчас - китайский язык, рисование, йога, танцы. Один раз анимешник - всегда анимешник. (Мосян Тунсю uwu) Не курю, умеренно пью (люблю вкусные коктейли) и умеренно ругаюсь матом. Есть кошка, плюшевая капибара и глубокое уважение к тем, кто дочитал до этого места~ Пойдём гулять - кто такой этот ваш интернет-общение?

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

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