⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nina_L

фото пользователя Nina_L
фото #2 пользователя Nina_L
фото #3 пользователя Nina_L
фото #4 пользователя Nina_L
фото #5 пользователя Nina_L

О себе

Недавно переехала, поэтому активно исследую город - в основном, пешком, ибо велик и самокат плохо освоены. Обожаю старые дома!!! Люблю блуждать без маршрута, наугад выискивая конечную цель и выбирая ту дорожку, которая больше нравится. Люблю заблуждаться - так находятся необычные, малоизвестные места.
Люблю исследовать и новые заведения. В городе пока почти нигде не была.
Люблю и просто уютненько посидеть за чашкой чая в знакомом месте и поболтать.
В целом, я за любой движ, кроме голодовки. Театры, концерты, клубы, музеи, кино, выставки, мастер-классы, лекции - всё возможно.
Из наиболее активных увлечений сейчас - китайский язык, рисование, йога, танцы.
Один раз анимешник - всегда анимешник.
(Мосян Тунсю uwu)

Не курю, умеренно пью (люблю вкусные коктейли) и умеренно ругаюсь матом. Есть кошка, плюшевая капибара и глубокое уважение к тем, кто дочитал до этого места~

Пойдём гулять - кто такой этот ваш интернет-общение?

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогулка по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizaveta22
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, посидеть в кафе
маленькое фото пользователя Aleksandr_T
Санкт-Петербург → Другое
Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей
маленькое фото пользователя Alina98
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять
маленькое фото пользователя MarMikh
Санкт-Петербург → Другое
Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.