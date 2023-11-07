⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikolka

фото пользователя Nikolka

О себе

Простой человек. Не приемлю пошлость и спиртные напитки, ищу компанию попить кофе и побеседовать, в отношениях не нуждаюсь .

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏢 Работа🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Погулять, попить кофе :)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Nastya34
маленькое фото пользователя Alex_Shooh
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Metany
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Raya01
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя anna_shanna
маленькое фото пользователя MisterAnderson
маленькое фото пользователя Nadi1804
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Tomass
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Nastya..1
маленькое фото пользователя Write
маленькое фото пользователя Sargeroth

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам