Санкт-Петербург

Профиль пользователя Nikolka

О себе Простой человек. Не приемлю пошлость и спиртные напитки, ищу компанию попить кофе и побеседовать, в отношениях не нуждаюсь .

Была в сети на прошлой неделе

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