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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikolka
О себе
Простой человек. Не приемлю пошлость и спиртные напитки, ищу компанию попить кофе и побеседовать, в отношениях не нуждаюсь .
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏢 Работа🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога
События пользователя
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