Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikoletta
О себе
Занимаюсь танцами, люблю гулять и активно проводить время, работаю проджект менеджером
Профиль обновлён 26 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей и знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Москва → Другое
Сходить в кофейню или на каток
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
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