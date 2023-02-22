Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikoletta

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О себе

Занимаюсь танцами, люблю гулять и активно проводить время, работаю проджект менеджером

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Вечеринка 8 марта🥂

Участие в других событиях

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Прогулки и интересное времяпровождение

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В поиске родственной души:3

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Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

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Совместный отдых и знакомства

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.