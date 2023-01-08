Пишу музыку, дрессирую нейросеть, пью пиво\сидр, катаюсь на велике, много работаю. Ищу единомышленников, компанию для расширения кругозора, походов в новые места и интересного общения)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.