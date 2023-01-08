Санкт-Петербург
Профиль пользователя nikmdw

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О себе

Пишу музыку, дрессирую нейросеть, пью пиво\сидр, катаюсь на велике, много работаю.
Ищу единомышленников, компанию для расширения кругозора, походов в новые места и интересного общения)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию на пикник

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