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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikki2809

фото пользователя Nikki2809

О себе

Спортивный, добрый, весёлый)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Познакомиться поближе 🥹❤️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя katysss

Санкт-Петербург → пообщаться

Кто не спит, приглашаю пообщаться в чатике

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Dasha_sergeevna

Санкт-Петербург → другое

Друзья и подруги🫶🏻

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя pmhlv

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

пойдем в субботу на тусовку? или просто в бар, хочется куда-нибудь выбраться

Откликнулись 3 участника

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