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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikita_3000

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О себе

По работе много езжу по России, коллекционирую фоторепортажи своих поездок, а ещё в поездах и самолетах можно успеть много всего прочитать. Люблю погулять где зелено и легко дышится...

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых
Пройтись по лесу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое
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