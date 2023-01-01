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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikelanjelo

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О себе

Жаворонок с любовью к силовым тренировкам. Также в поиске компании для утренних пробежек

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Откликнулся 31 участник

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