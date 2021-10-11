Санкт-Петербург
Профиль пользователя nikapusta
О себе
переезжаю в спб 5-го июля, в поисках интересного собеседника, который сможет показать питерские парки, дворы. если ты принимаешь всё близко к сердцу, не понимаешь, когда люди говорят с сарказмом, то нам будет сложно общаться :)
Профиль обновлён 23 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
сходить на концерт руслана cmh 23 августа
ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться
найти бы друзей, компанию
прогуляться по паркам послезавтра
не отказалась бы от прогулки
Участие в других событиях
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