переезжаю в спб 5-го июля, в поисках интересного собеседника, который сможет показать питерские парки, дворы. если ты принимаешь всё близко к сердцу, не понимаешь, когда люди говорят с сарказмом, то нам будет сложно общаться :)

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм

✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.