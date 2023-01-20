О себе

Я являюсь ютубером и создаю много интересного и качественного контента вместе со своей командой и друзьями. Хотел бы пригласить тебя в нашу команду "ЮтубЧИК Team" для совместной съемки увлекательных видео. Ты сможешь научиться многому: съемке, монтажу, созданию идей для видео и многому другому. Ты точно не пожалеешь! Если тебе интересно это занятие или у тебя уже есть свой ютуб-канал, пиши! Мы обязательно поможем в развитии и дадим много полезных советов. Поэтому, если ты заинтересован, пиши нам. Мы ждем тебя! :)