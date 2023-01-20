⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikakado

фото пользователя Nikakado

О себе

Я являюсь ютубером и создаю много интересного и качественного контента вместе со своей командой и друзьями. Хотел бы пригласить тебя в нашу команду "ЮтубЧИК Team" для совместной съемки увлекательных видео. Ты сможешь научиться многому: съемке, монтажу, созданию идей для видео и многому другому. Ты точно не пожалеешь! Если тебе интересно это занятие или у тебя уже есть свой ютуб-канал, пиши! Мы обязательно поможем в развитии и дадим много полезных советов. Поэтому, если ты заинтересован, пиши нам. Мы ждем тебя! :)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💕 Обсудить отношения📚 Книги✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу участников для нашей команды ЮтубЧИК Team.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя poposha.a.v
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя Nina_L
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя Oliaaa
маленькое фото пользователя Synth_Iris
маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя fragilemovie
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Santa0
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Feliz_1502
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Nins
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя Mari88
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Wwettt

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам