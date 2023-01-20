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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nikakado
О себе
Я являюсь ютубером и создаю много интересного и качественного контента вместе со своей командой и друзьями. Хотел бы пригласить тебя в нашу команду "ЮтубЧИК Team" для совместной съемки увлекательных видео. Ты сможешь научиться многому: съемке, монтажу, созданию идей для видео и многому другому. Ты точно не пожалеешь! Если тебе интересно это занятие или у тебя уже есть свой ютуб-канал, пиши! Мы обязательно поможем в развитии и дадим много полезных советов. Поэтому, если ты заинтересован, пиши нам. Мы ждем тебя! :)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💕 Обсудить отношения📚 Книги✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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