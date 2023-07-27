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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя nikagess
О себе
мне 20, живу в Питере уже 15 лет. ищу подруг и интересные компании, чтобы чаще выходить из дома. может вместе сходить куда-то перекусить, обсудить наболевшие темы, пробовать новое. живу одна, работаю дистанционно, есть кот и кошка.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей
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Участие в других событиях
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