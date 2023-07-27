О себе

мне 20, живу в Питере уже 15 лет. ищу подруг и интересные компании, чтобы чаще выходить из дома. может вместе сходить куда-то перекусить, обсудить наболевшие темы, пробовать новое. живу одна, работаю дистанционно, есть кот и кошка.