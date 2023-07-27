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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nikagess

фото пользователя nikagess

О себе

мне 20, живу в Питере уже 15 лет. ищу подруг и интересные компании, чтобы чаще выходить из дома. может вместе сходить куда-то перекусить, обсудить наболевшие темы, пробовать новое. живу одна, работаю дистанционно, есть кот и кошка.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выбраться за суши/пиццой и коктейлями

маленькое фото пользователя Varya_Y
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 47 участников

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