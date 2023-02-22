Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nika_1703

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О себе

Я вообще домосед, но сейчас такая прекрасная пора (осень), хочется гулять/общаться и пить кофе/чай.

Я курю, если кто-то не переносит, извините.

Слушаю рок, металл и произведения «помягче». В общем, меломан.

Люблю читать книги, любимая Айн Рэнд «Источник».

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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