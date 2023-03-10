Я - просто я. 182 см. Не имею вредных привычек. Люблю природу. Люблю настолки. Люблю мемы. Люблю гулять по городу. Крайне серьёзный. На столько серьёзный, что у меня мемы на руке. Смотрю аниме Читаю мангу Умею поддерживать диалог, но прекращаю это дело, если вижу, что человек сам не хочет болтать. Ищу с кем поболтать. Будьте счастливы :3

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

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