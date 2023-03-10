Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nickolay_Smith
О себе
Я - просто я.
182 см.
Не имею вредных привычек.
Люблю природу.
Люблю настолки.
Люблю мемы.
Люблю гулять по городу.
Крайне серьёзный. На столько серьёзный, что у меня мемы на руке.
Смотрю аниме
Читаю мангу
Умею поддерживать диалог, но прекращаю это дело, если вижу, что человек сам не хочет болтать.
Ищу с кем поболтать.
Будьте счастливы :3
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
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