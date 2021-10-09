⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nickikiki

фото пользователя Nickikiki

О себе

Развиваю себя в психологии и начала свою консультационную деятельность.
Также не против прогулок, обожаю музыку и все что с ней связано :)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя nolly
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Squx
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя Arfa_of_spock
маленькое фото пользователя Yous
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Karabas
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя unltd3088
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя Rozi

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам