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Санкт-Петербург
Развиваю себя в психологии и начала свою консультационную деятельность.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nickikiki
О себе
Развиваю себя в психологии и начала свою консультационную деятельность.
Также не против прогулок, обожаю музыку и все что с ней связано :)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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