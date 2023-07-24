О себе

Привет! Я Наташа, петербурженка с 26летним стажем. Ищу подруженьку, чтобы комфортно проводить вместе время, болтать обо всем, и совместно удивляться этой странной жизни.



Универсальную характеристику своей особы пока не придумала - со всеми я разная. Пытаюсь в доверительное общение, получается не всегда и не со всеми, но я не сдаюсь. На сегодняшний день мои внутренние силы несколько истощились, поэтому бываю настроена меланхолично. Сижки курю, наверняка кому-то это важно.



Люблю музыку, флору, ценю уникальный стиль и годный дизайн, да и вообще всяческую эстетику. Довольно убедительно играю в настольный теннис. Самозабвенно катаюсь на коньках. Все эти и другие радости я надеюсь с тобой разделить, достаточно просто нашего желания. В общем, давай надарим друг другу классных впечатлений, прогоним осеннюю хандру))



Что касается других увлечений, созидательных и не... Это гораздо интереснее выяснять в диалоге, чем просто описывать. Велкам :3