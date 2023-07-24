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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nFrolovskaya

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О себе

Привет! Я Наташа, петербурженка с 26летним стажем. Ищу подруженьку, чтобы комфортно проводить вместе время, болтать обо всем, и совместно удивляться этой странной жизни.

Универсальную характеристику своей особы пока не придумала - со всеми я разная. Пытаюсь в доверительное общение, получается не всегда и не со всеми, но я не сдаюсь. На сегодняшний день мои внутренние силы несколько истощились, поэтому бываю настроена меланхолично. Сижки курю, наверняка кому-то это важно.

Люблю музыку, флору, ценю уникальный стиль и годный дизайн, да и вообще всяческую эстетику. Довольно убедительно играю в настольный теннис. Самозабвенно катаюсь на коньках. Все эти и другие радости я надеюсь с тобой разделить, достаточно просто нашего желания. В общем, давай надарим друг другу классных впечатлений, прогоним осеннюю хандру))

Что касается других увлечений, созидательных и не... Это гораздо интереснее выяснять в диалоге, чем просто описывать. Велкам :3

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в районе пионерской, перекусить

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Ищу подругу

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