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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nessy
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры
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