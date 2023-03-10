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Санкт-Петербург
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Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

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📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Вечерние пробежки по Таврику, бадминтон, фрисби ну или просто прогулки

Откликнулись 2 участника

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