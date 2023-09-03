О себе

Слушаю почти всё, но уши вянут от очередного репера, который поёт о деньгах и о чей-то бывшей



Интересы: доказательная психология, фотографирую, веб-разработчик



60-70s занимает отдельное место в сердце:

Кен Кизи, Jefferson airplane и the who, Штурмуя Вудсток



Фильм с самой эстетичной картинкой: Бегущий по лезвию 2049



Самый атмосферный сериал: Очень странные дела



Спорт: футбол, волейбол, н. теннис, бильярд, шахматы (уровень чайник), походы в зал