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Санкт-Петербург
Слушаю почти всё, но уши вянут от очередного репера, который поёт о деньгах и о чей-то бывшей
Санкт-Петербург
Профиль пользователя neoden
О себе
Слушаю почти всё, но уши вянут от очередного репера, который поёт о деньгах и о чей-то бывшей
Интересы: доказательная психология, фотографирую, веб-разработчик
60-70s занимает отдельное место в сердце:
Кен Кизи, Jefferson airplane и the who, Штурмуя Вудсток
Фильм с самой эстетичной картинкой: Бегущий по лезвию 2049
Самый атмосферный сериал: Очень странные дела
Спорт: футбол, волейбол, н. теннис, бильярд, шахматы (уровень чайник), походы в зал
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб
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