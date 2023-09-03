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Санкт-Петербург
Профиль пользователя neoden

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О себе

Слушаю почти всё, но уши вянут от очередного репера, который поёт о деньгах и о чей-то бывшей

Интересы: доказательная психология, фотографирую, веб-разработчик

60-70s занимает отдельное место в сердце:
Кен Кизи, Jefferson airplane и the who, Штурмуя Вудсток

Фильм с самой эстетичной картинкой: Бегущий по лезвию 2049

Самый атмосферный сериал: Очень странные дела

Спорт: футбол, волейбол, н. теннис, бильярд, шахматы (уровень чайник), походы в зал

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, походить по выставкам, поиграть в бильярд, сходить в бар

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