Санкт-Петербург
Профиль пользователя nekitss

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О себе

Мне 21 год, играю в доту и геншин, больше не знаю, что сказать))

Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Общения и новых подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Alina888
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.