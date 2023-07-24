Санкт-Петербург
Профиль пользователя neketa
О себе
Я коммуникационный дизайнер. Люблю диджитал-дезигн (да и обычный) во всех его проявлениях — веб, интерфейсы, графика, брендинг, шрифты.
Немношко увлекаюсь кинематографом, люблю майндфак-кино в духе «Шоссе в никуда», «Семь», «Маллхоланд драйв», «Лестница Иакова», «Подозрительные лица» и так далее.
Люблю почитать всякие нон-фикшн книжечки, в которых умные люди рассказывают о том, как устроен мир вокруг — «Справедливость. Как поступать правильно?», «Почему одни страны богатые, а другие бедные», «Фрикономика» и вот в таком духе.
Больше обо мне может рассказать песня «Обычный человек» Петара Мартича, вот там прям как про меня конечно (хе-хе).
Был в сети на этой неделе
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