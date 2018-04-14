В принципе, могу разговаривать на любые темы, кроме тех, что непременно вызывают срач (политика, религия, ориентация/гендерная принадлежность). Люблю научпоп, шампанское, доброжелательных людей и спортзал:) Хз что ещё рассказать. 🤷‍♀️

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

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📺 Политика

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться в окрестностях Киевской, может быть сходить в планетарий)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

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