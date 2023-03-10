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Санкт-Петербург
самый большой фанат плейбой карти тут🧛🏻но в целом слушаю все жанры
Санкт-Петербург
Профиль пользователя natt03
О себе
самый большой фанат плейбой карти тут🧛🏻но в целом слушаю все жанры
хочу найти человека с которым можно будет просто погулять и пообщаться без запар и даже если не всегда захочется разговаривать то просто ходить и восхищаться городом вместе
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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