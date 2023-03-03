Санкт-Петербург
Профиль пользователя native
О себе
Привет!
Я в Питере уже как пол года, но кроме маршрута "дом-работа" незнаю ничего, и никого. Устала деградировать в выходные, хочу найти друзей в этом замечательном городе
Люблю фотографировать (правда, пока на телефон) поэтому с удовольствием наделаю тебе много фоточек
За любой движ (даже за голодовку) с радостью проведу уютный вечер за чашечкой чая за фильмом, и так же с удовольствием схожу потанцевать в клуб
Могу включиться в разговор и пообсуждать с тобой что угодно кроме политики
Не курю
Тяги к алкоголю нет, но за компанию выпью с удовольствием
Рада знакомству🤍
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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