Санкт-Петербург
Профиль пользователя native

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О себе

Привет!
Я в Питере уже как пол года, но кроме маршрута "дом-работа" незнаю ничего, и никого. Устала деградировать в выходные, хочу найти друзей в этом замечательном городе
Люблю фотографировать (правда, пока на телефон) поэтому с удовольствием наделаю тебе много фоточек
За любой движ (даже за голодовку) с радостью проведу уютный вечер за чашечкой чая за фильмом, и так же с удовольствием схожу потанцевать в клуб
Могу включиться в разговор и пообсуждать с тобой что угодно кроме политики
Не курю
Тяги к алкоголю нет, но за компанию выпью с удовольствием
Рада знакомству🤍

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, подружиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя VladislavZh
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на катере в Питере

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