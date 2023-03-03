Привет! Я в Питере уже как пол года, но кроме маршрута "дом-работа" незнаю ничего, и никого. Устала деградировать в выходные, хочу найти друзей в этом замечательном городе Люблю фотографировать (правда, пока на телефон) поэтому с удовольствием наделаю тебе много фоточек За любой движ (даже за голодовку) с радостью проведу уютный вечер за чашечкой чая за фильмом, и так же с удовольствием схожу потанцевать в клуб Могу включиться в разговор и пообсуждать с тобой что угодно кроме политики Не курю Тяги к алкоголю нет, но за компанию выпью с удовольствием Рада знакомству🤍

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

📺 Политика ✝️ Религия

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

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