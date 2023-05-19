Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nathan_rybka

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О себе

Люблю аниме, читаю мангу, шью косплей, увлекаюсь ручным творчеством.
Слушаю рок, инди, люблю гулять и разведывать новые кофейни

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные

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