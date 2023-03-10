Привет Люблю гулять, азиатскую еду и зарубежную литературу. В Питере уже много лет (почти 10), хожу на стендапы, в кафе/бары/рестораны. Работаю архитектором и об этом могу очень много говорить) Занимаюсь с психологом и хочу выйти из своего кокона. Я довольно эмпатичный человек и могу поддержать разговор на многие темы Могу и за Гюго, и за аниме, и за дорамы с корейцами, и за музыку в самых разных жанрах. В поисках подруги/друга/компании🤍

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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