Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natasha.89

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О себе

В реале хорошо бы здесь познакомиться с интересными девчонками и мальчиками 😜. Я всегда за : музеи, театры, конотеатры, кафешки, парки, уютные посиделки.. Приглашайте зовите, я на всё согласна! 😉 (ну конечно в пределе разумного 🤭)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Ищу простого доброго общения..

Участие в других событиях

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Посмотреть кино под открытым небом

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Прогулка по ночному Питеру

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Недавно в Питере, не хватает общения.

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