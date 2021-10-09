Всем привет :з Работаю в смм, в свободное время выезжаю на природу/занимаюсь спортом (плаванье или бег). Нравится общаться с новыми людьми, разделять увлечения. Буду рада компании погулять в городе!

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.