Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natalia555

фото пользователя Natalia555
фото #2 пользователя Natalia555

О себе

Как правило, не умею начинать разговор первой. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Смотрю практически любой жанр, кроме мелодрамы. Ходить люблю в основном в кофейни, иногда в парки. Работаю в детском саду воспитателем.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Собраться где нибудь в парке

маленькое фото пользователя Devastian
Ростов-на-Дону → Другое

Узнать кто ты из винкс

маленькое фото пользователя Slide93
Ростов-на-Дону → Другое

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

маленькое фото пользователя Admin
Санкт-Петербург → Другое

Совместные прогулки

маленькое фото пользователя Ilyakruger
Санкт-Петербург → Другое

Поиск общения после переезда:)

маленькое фото пользователя sokol76
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на великах

маленькое фото пользователя Adsf
Санкт-Петербург → Другое

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