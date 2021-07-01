Как правило, не умею начинать разговор первой. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Смотрю практически любой жанр, кроме мелодрамы. Ходить люблю в основном в кофейни, иногда в парки. Работаю в детском саду воспитателем.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

📺 Политика

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Ростов-на-Дону → Другое Узнать кто ты из винкс

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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