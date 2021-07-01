Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natalia555
О себе
Как правило, не умею начинать разговор первой. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Смотрю практически любой жанр, кроме мелодрамы. Ходить люблю в основном в кофейни, иногда в парки. Работаю в детском саду воспитателем.
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Друзья, где вы?..
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Сходить в кино/кафе/клуб)
Собраться где нибудь в парке
Узнать кто ты из винкс
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
Совместные прогулки
Поиск общения после переезда:)
Покататься на великах
Все что угодно
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