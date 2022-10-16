Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natali_kr
О себе
Ищу женскую компанию для времяпрепровождения
Прогулки, можно загород, вино, пикники, катание на великах, конные прогулки, выставки, театр, концерты и тд)
Люблю экстремальные виды спорта.
Из увлечений фитнес, борд, велик, отдых в палатках, искусство во всех его проявлениях)
Хотелось бы попробовать прогулку на сапах, сплавы и рафтинг)
28 лет, в отношениях.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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