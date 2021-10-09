Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natali777

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О себе

Люблю прогулки в парке, катаюсь на роликах , читаю книги , люблю хорошее кино и шумные компании

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

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Хочу прогуляться по парку

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