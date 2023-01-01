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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natali1120

фото пользователя Natali1120

О себе

Хочу найти подругу или компанию. Хочется погулять по городу или ближайшим пригородам, поговорить и посмеяться. Могу говорить почти на любые темы. В этой взрослой жизни не хватает близких людей

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно
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