О себе

Фотограф 📷

Любитель собань 🐶

Немного путешественник или лежу в нужном направлении 🌊

Обожаю литературу от классики до профильных направлений 🥰

Из Питера 🌫

Обожаю покатушки на велике, роликах и всегда ЗА любую активность ✅️



Ищу друзей как и онлайн, так и офлайн 😃 И для долгих прогулок, и для длинных переписок о том, как корабли бороздят просторы Вселенной 😉