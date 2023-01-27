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Санкт-Петербург
Профиль пользователя natal_i

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О себе

Фотограф 📷
Любитель собань 🐶
Немного путешественник или лежу в нужном направлении 🌊
Обожаю литературу от классики до профильных направлений 🥰
Из Питера 🌫
Обожаю покатушки на велике, роликах и всегда ЗА любую активность ✅️

Ищу друзей как и онлайн, так и офлайн 😃 И для долгих прогулок, и для длинных переписок о том, как корабли бороздят просторы Вселенной 😉

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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