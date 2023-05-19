Веселая и общительная. Замужем, детей нет. Очень люблю животных, есть 2 кота) Люблю музыку, электронную, русский рок, классику, да и вообще могу слушать оооочень разные жанры. Люблю читать , ну по крайней мере раньше очень много читала, сейчас в основном в телефоне, но это надо срочно исправлять) могу сходить с удовольствием как и в клуб, так и в музей или театр или филармонию. Да и просто с удовольствием прогуляюсь в приятной компании по городу или посижу в кафе. Очень буду рада найти новых подруг!

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

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