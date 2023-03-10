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Санкт-Петербург
Люблю пробовать что-то новое, поэтому готова составить компанию в каких-нибудь активностях.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nat_sha
О себе
Люблю пробовать что-то новое, поэтому готова составить компанию в каких-нибудь активностях.
Учусь кататься на скейте, возможно в этом сезоне ещё выберусь на прогулку на сапах или на урок серфинга, с кем-то собралась бы охотнее 😃
Рада и просто сходить в киношку, поиграть в настолки, или ещё что-то спокойное. Просто шататься по улицам, особенно в центре, не особо люблю, разве что рядом с домом.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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