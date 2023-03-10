О себе

Люблю пробовать что-то новое, поэтому готова составить компанию в каких-нибудь активностях.

Учусь кататься на скейте, возможно в этом сезоне ещё выберусь на прогулку на сапах или на урок серфинга, с кем-то собралась бы охотнее 😃

Рада и просто сходить в киношку, поиграть в настолки, или ещё что-то спокойное. Просто шататься по улицам, особенно в центре, не особо люблю, разве что рядом с домом.