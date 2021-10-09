Санкт-Петербург
Профиль пользователя nasuk
О себе
меня зовут настя, мне 17. я спокойный и понимающий человек, умею выслушивать и люблю слушать людей, а еще и музыку. я не представляю жизнь без музыки. люблю рисовать и читать иногда.
есть свои личные проблемы, про которые могла бы рассказать и готова выслушать ваши и обсудить все детские травмы. мне можно выплакаться и я не буду за это осуждать.
хотелось бы найти человека понимающего и адекватного.
насчет веселья и шуток ничего не имею против, только за. по мне может показаться что мне моментами что-то безразлично, но это не так и причину этому я могу рассказать, если сдружимся.
хочется комфортной и веселой дружбы с женским полом.
гулять люблю и разговаривать, а еще кофе. так что хотелось бы ходить с новой подругой по кафешкам и всяким местам где есть всякие вкусные десерты.
тг: @fwlovv
пишите не бойтесь, но я не люблю сухое общение. мы можете сразу начать мне рассказывать много обо всем, хоть всю свою галерею скинуть, хочу чтобы в общении шел интерес с двух сторон
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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