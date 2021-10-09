меня зовут настя, мне 17. я спокойный и понимающий человек, умею выслушивать и люблю слушать людей, а еще и музыку. я не представляю жизнь без музыки. люблю рисовать и читать иногда. есть свои личные проблемы, про которые могла бы рассказать и готова выслушать ваши и обсудить все детские травмы. мне можно выплакаться и я не буду за это осуждать. хотелось бы найти человека понимающего и адекватного. насчет веселья и шуток ничего не имею против, только за. по мне может показаться что мне моментами что-то безразлично, но это не так и причину этому я могу рассказать, если сдружимся. хочется комфортной и веселой дружбы с женским полом. гулять люблю и разговаривать, а еще кофе. так что хотелось бы ходить с новой подругой по кафешкам и всяким местам где есть всякие вкусные десерты. тг: @fwlovv пишите не бойтесь, но я не люблю сухое общение. мы можете сразу начать мне рассказывать много обо всем, хоть всю свою галерею скинуть, хочу чтобы в общении шел интерес с двух сторон

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 💨 Кальян ☣️ Токсичность

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