⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Люблю пробовать новые блюда,могу и в бар и посидеть в коворкинге
Санкт-Петербург
Профиль пользователя nastyamyal
О себе
Люблю пробовать новые блюда,могу и в бар и посидеть в коворкинге
Дико люблю такс и вообще любых собак😌💕
За любой движ с хорошими людьми!
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться🏫 Учеба🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам