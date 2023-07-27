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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nastyamyal

фото пользователя nastyamyal

О себе

Люблю пробовать новые блюда,могу и в бар и посидеть в коворкинге
Дико люблю такс и вообще любых собак😌💕
За любой движ с хорошими людьми!

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться🏫 Учеба🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью

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📺 Политика💨 Кальян

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