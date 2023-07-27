Санкт-Петербург

Профиль пользователя nastyamyal

О себе Люблю пробовать новые блюда,могу и в бар и посидеть в коворкинге

Дико люблю такс и вообще любых собак😌💕

За любой движ с хорошими людьми!

Была в сети на этой неделе

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