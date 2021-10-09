Люблю свою работу и могу часами рассказывать забавные случаи связанные с ней. Учусь дрифту и вдохновляюсь в целом авто культурой. Хожу в зал, привожу себя в форму. Часто выбираюсь на один-три дня в незнакомый город изучить его и местных жителей. Только дай волю погладить животное) Без музыки и концертов, фестивалей не представляю своей жизни!

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового

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