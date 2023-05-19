Меня зовут Настя! Живу уже около 4 лет в спб. Работаю маркетологом, в свободное время волонтёрю. Обожаю гулять,люблю дворики,ходить по сешкам,скупать барахло на блошином рынке,особый кайф,когда нахожу шедевры за гроши, фотографировать,пить сидр/пиво и есть чизбургер,поболтать,обниматься,атаку титанов,окрошку,смотреть русское кино,слушать русские рок-группы. Буду очень рада пообщаться,прогуляться.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

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