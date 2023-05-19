Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastya232001
О себе
Меня зовут Настя!
Живу уже около 4 лет в спб. Работаю маркетологом, в свободное время волонтёрю. Обожаю гулять,люблю дворики,ходить по сешкам,скупать барахло на блошином рынке,особый кайф,когда нахожу шедевры за гроши, фотографировать,пить сидр/пиво и есть чизбургер,поболтать,обниматься,атаку титанов,окрошку,смотреть русское кино,слушать русские рок-группы.
Буду очень рада пообщаться,прогуляться.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Weekend chill out
Настольный теннис
буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует
Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):
Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы
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