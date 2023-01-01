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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastya2301
О себе
Нравится находить новые интересные места, вкусно кушать. Нравится тема духовности (йога, медитации). А вообще за любой кипиш
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино
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