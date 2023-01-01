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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastya2301

фото пользователя Nastya2301

О себе

Нравится находить новые интересные места, вкусно кушать. Нравится тема духовности (йога, медитации). А вообще за любой кипиш

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Ищу с кем сходить на Диво Остров, покататься, покричать, погулять 👻

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Откликнулись 3 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покурить кальян, прогуляться)

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Lerik

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Откликнулось 14 участников

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