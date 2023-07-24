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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastya..1

фото пользователя Nastya..1

О себе

Ищу Человека который любит настольные игры ,походы ,песни под гитару.
Так же пообщалась бы с людьми которые открывают свое дело.Поделиться с друг другом хорошим и не очень опытом .

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на Мафию в центре .Она стилистическая .

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираю компанию веселую.

маленькое фото пользователя OldDanila
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя alkina
маленькое фото пользователя Anna3107
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show

Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Откликнулись 62 участника

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Rainy_spb

Санкт-Петербург → собрать компанию

Друзья, где вы?..

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя DenKarpunin

Санкт-Петербург → собрать компанию

Давайте затусим!

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

Общаться на практически любые темы

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя ekkkaterina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mikhailovna

Санкт-Петербург → другое

Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя dima10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в спб, ищу крутые знакомства

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Nastya34

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в Имаджинариум

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Adsf

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Все что угодно

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Santi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть шакшуку / найти друзьяшек

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя UtopianDreamer

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кино в Севкабеле

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Санкт-Петербург → пообщаться

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Санкт-Петербург → активный отдых

Погулять по Павловску

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию на D&D* (18-25 лет)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Andy_kx

Санкт-Петербург → другое

Погулять, посетить какое-нибудь мероприятие

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя danski

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, сходить в бар, ресторан, покататься на машине

Откликнулись 2 участника

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