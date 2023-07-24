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Санкт-Петербург
Ищу Человека который любит настольные игры ,походы ,песни под гитару.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastya..1
О себе
Ищу Человека который любит настольные игры ,походы ,песни под гитару.
Так же пообщалась бы с людьми которые открывают свое дело.Поделиться с друг другом хорошим и не очень опытом .
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр💨 Кальян
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