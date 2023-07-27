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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя N.a.s.t.y.a
О себе
Всем привет) живу в Питере не очень давно, ищу людей, с которыми можно пообщаться, познакомиться) я человек стеснительный по-началу. Буду рада, если Вас это не пугает и вы общительны) Интересов у меня много) рада буду пообщаться/познкомиться😊
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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