О себе

Всем привет) живу в Питере не очень давно, ищу людей, с которыми можно пообщаться, познакомиться) я человек стеснительный по-началу. Буду рада, если Вас это не пугает и вы общительны) Интересов у меня много) рада буду пообщаться/познкомиться😊