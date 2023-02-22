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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nast.ya

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О себе

Учусь на программиста, параллельно дизайню
Работаю в детских лагерях вожатой

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🍷 Алкоголь
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