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Санкт-Петербург
Учусь на программиста, параллельно дизайню
Санкт-Петербург
Профиль пользователя nast.ya
О себе
Учусь на программиста, параллельно дизайню
Работаю в детских лагерях вожатой
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
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