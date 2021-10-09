Санкт-Петербург
Профиль пользователя nasty_wasabi
О себе
я Настя, мне 28 лет. ищу подруг из Санкт-Петербурга и не только🌷
я амбиверт🙂люблю домашних животных, у меня кошка, собака и две белочки дегу☺️ почти не смотрю фильмы и не читаю книги (не хватает концентрации внимания), но люблю слушать музыку🎶
увлекаюсь астрологией, закончила Санкт-Петербургский институт астрологии🪐
у меня диагностированы БАР (биполярное аффективное расстройство) и ПРЛ (пограничное расстройство личности). я психоактивистка, борюсь со стигматизацией психических расстройств и занимаюсь психопросвещением💊
имею большой жизненный опыт. смогу тебя выслушать и поддержать. пиши🌸
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Сходить в бар
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Все что угодно
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