я Настя, мне 28 лет. ищу подруг из Санкт-Петербурга и не только🌷 я амбиверт🙂люблю домашних животных, у меня кошка, собака и две белочки дегу☺️ почти не смотрю фильмы и не читаю книги (не хватает концентрации внимания), но люблю слушать музыку🎶 увлекаюсь астрологией, закончила Санкт-Петербургский институт астрологии🪐 у меня диагностированы БАР (биполярное аффективное расстройство) и ПРЛ (пограничное расстройство личности). я психоактивистка, борюсь со стигматизацией психических расстройств и занимаюсь психопросвещением💊 имею большой жизненный опыт. смогу тебя выслушать и поддержать. пиши🌸

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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