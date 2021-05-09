Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nasty.07

фото пользователя Nasty.07
фото #2 пользователя Nasty.07
фото #3 пользователя Nasty.07
фото #4 пользователя Nasty.07
фото #5 пользователя Nasty.07
фото #6 пользователя Nasty.07

О себе

Люблю прогулки, кино, вкусно покушать
Рисую картины по номерам
Люблю настойки, но играть не с кем(
Интересует общение хоть с кем, в Питере не так давно, друзьями не обзавелась пока ещё, а так хочется ))

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viika
Санкт-Петербург → Другое

Дружба, дружеская

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя Mashulichka90
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.