Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nasty05
О себе
Люблю изучать все новое , прохожу различные курсы ( уже есть повар, менеджер по туризму , маникюр, психология, речной бортпроводник )
Люблю танцы, занималась немножко ( реггетон)
Много лет занималась плаванием и водным поло. Люблю поездки на велосипеде .
Из жанров фильмов предпочитаю комедии и мелодрамы . Ну и сериалы ( Корея, турция)
Путешествия тоже обожаю . Особенно заграницу.
Есть права, со стажем 10 лет. Раньше была машина , но продала, гоняю на каршеринге
Сейчас нахожусь в декрете , скучновато . ( ребенку почти 2 г) Хочу разнообразить свои дни.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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