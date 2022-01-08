Люблю изучать все новое , прохожу различные курсы ( уже есть повар, менеджер по туризму , маникюр, психология, речной бортпроводник ) Люблю танцы, занималась немножко ( реггетон) Много лет занималась плаванием и водным поло. Люблю поездки на велосипеде . Из жанров фильмов предпочитаю комедии и мелодрамы . Ну и сериалы ( Корея, турция) Путешествия тоже обожаю . Особенно заграницу. Есть права, со стажем 10 лет. Раньше была машина , но продала, гоняю на каршеринге Сейчас нахожусь в декрете , скучновато . ( ребенку почти 2 г) Хочу разнообразить свои дни.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Покататься на велосипеде , сходить в кино, или погулять с детьми .

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