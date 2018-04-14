Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastushonochek

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О себе

путешествия, выставки, театр, чтение, танцы, мотоцикл, сёрфинг, яхтинг, огнестрельное оружие, тир, бег, Лыжи, коньки, йога, плаванье, велосипед, пилотаж, домохозяйство, шитье, управление

Профиль обновлён 28 мая 2023 г.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Via
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