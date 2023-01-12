Люблю покидать мяч в кольцо🏀, побегать тоже не против 🏃(ток не быстро, а с душой...), не как фанат увлекаюсь уфологией🧑‍🚀👽... Погулять тоже не против🚶... Интересно смотреть видео о бизнесе🤵... Интересно было бы ещё изучить инвестиции🧑‍💻 Интересно смотреть фильмы👽🧑‍🚀🧑‍💻🤵🧘⛹️🚴🧗🏇🤺⛷️🏂🪂🏄🚣🏊🫅🧑‍🎄👮🕵️🧑‍🔬🧑‍🚒🧕🕴️💃Ниразу не путешествовала по городам🌆 и за границу✈️, поэтому для меня это будет что-то новое и интересно-необычно-радостное всё в силе, главное желание и упорство...

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

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